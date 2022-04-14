قررت الهيئة للرقابة المالية، وقف التعامل على أسهم شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة لحين ورود بيان من الهيئة بشأن سحب بنك أبوظبي الأول العرض غير الملزم المقدم في 9 فبراير الماضي، للاستحواذ المحتمل بمقابل نقدي على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة.

ومن المقرر أن يصدر بيان الهيئة بعد قليل.

يذكر أن البنك الإماراتي الشهير، ذكر فى إفصاح لبورصة أبوظبي منذ قليل، أنه قرر سحب العرض بعد الدراسة المتأنية وفي ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصاديات العالمية.

وأضاف أبوظبي الأول، أن السوق المصرية ستظل مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة للبنك، وسيواصل دعم عملائه وموظفيه، واستثماراته في تنمية شراكاته الراسخة وعملياته في جمهورية مصر العربية.