لودريان: العلاقات بين الجزائر وفرنسا عميقة وتاريخية

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا عميقة وتاريخية ومتعددة ، مشيرا إلى أنه بحث خلال لقائه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الوضع في منطقة الساحل وليبيا.

وقال لودريان، في تصريح صحفي على هامش لقائه مع الرئيس تبون بالعاصمة الجزائرية، إن البلدين يواجهان تحديات مشتركة على غرار الإرهاب، مشيرا إلى تطور الأوضاع في منطقة الساحل وضرورة بعث العملية الانتقالية في ليبيا.

وقال لودريان إنه تناول مع الطرف الجزائري، هذه الملفات الحساسة في جو تسوده الثقة والتضامن كأساس للشراكة بين الدولتين.

وكانت رئاسة الجمهورية الجزائرية كشفت في ساعة مبكرة صباح اليوم الخميس عن استقبال الرئيس الجزائري لوزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان أمس الأربعاء بحضور رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائري.

ووصل الوزير لودريان إلى الجزائر أمس الأربعاء في زيارة تدوم يومين لبحث التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.