مسيرة تضامنية مع إسرائيل في العاصمة الألمانية للاحتجاج على الهجوم الإيراني

شهدت العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد، مسيرة تضامنية مع إسرائيل بمشاركة عدة مئات من الأشخاص احتجاجا على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل الليلة الماضية.

وجاءت هذه المسيرة في الميدان الباريسي في برلين تلبية لدعوة الجمعية الألمانية الإسرائيلية.

وقدرت الشرطة عدد المشاركين في المسيرة بنحو 500 شخص، ووصفت مسار التجمع بالهادئ.

وحمل المشاركون في المسيرة لافتات عليها عبارات مثل " /لن يتكرر أبدا/ الآن" (شعار /لن يتكرر أبدا/ يشير إلى رفض تكرار ما حدث خلال الحقبة النازية مرة أخرى)، و"ارفعوا أيديكم عن إسرائيل"، و"التضامن مع إسرائيل"، و"ليس هناك حق في معاداة السامية"، وحمل الكثير من المشاركين أعلام إسرائيل، كما حمل بعضهم أعلام إيران إبان حكم الشاه وقبل الثورة الإسلامية.

ووجه رئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، فولكر بيك، انتقادات حادة للهجوم الإيراني، وقال السياسي المنتمي إلى حزب الخضر إن " خطوة مهاجمة إسرائيل كانت تصعيدا لا مثيل له من جانب إيران".

وأضاف بيك أن "إيران أثبتت أنها خطر على السلام في المنطقة، وخطر على السلام في هذا العالم".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ إيران التي تشن فيها الجمهورية الإسلامية هجوما مباشرا على إسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق خلال العملية التي أطلق عليها اسم "الوعد الحق"، عشرات المسيرات والصواريخ في اتجاه إسرائيل. ووفقا لبيانات إسرائيل، أطلقت إيران نحو 300 قذيفة صاروخية وطائرة مسيرة واعترضت إسرائيل وحلفاؤها 99% منها.

وهناك قلق كبير حاليا من تفاقم النزاع في منطقة الشرق الأوسط. ومن غير الواضح كيف سترد إسرائيل على الهجوم.