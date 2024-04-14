تستعد المطربة شذى لطرح أغنيتها الجديدة "اخلع"، يوم 17 إبريل الجاري، على جميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المطربة شذى،قد طرحت بالأمس، برومو أغنيتها الجديدة بعنوان " اخلع"، تمهيدا لطرحها خلال الشهر الجاري.

أغنية "اخلع" من كلمات محمود كلازا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع رامي نوار.

يذكر أن شذى طرحت مؤخراً عددا من الأغاني منها؛ اغنية بعنوان «اجمدي» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد قماح، وميكس وماستر خالد رؤوف، وأغنية " اللي ما يتسموا" من كلمات الشاعر الغنائي إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع وميكس وماستر تميم.