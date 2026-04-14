تشغيل خط غاز بعد توقف 16 عاما في ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الثلاثاء، تدشين مشروع الخط 42 بوصة لنقل الغاز بين حقل الانتصار ومنظومة توزيع الغاز بالبريقة بعد توقف 16 عاما.

وقالت المؤسسة، في بيان صحفي اليوم، إن مشروع ربط خط الغاز بقطر "42 بوصة" بين حقل الانتصار A/103 وخط (36B) دخل مرحلة التشغيل التجريبي، بعد نجاح الفرق الفنية الوطنية في استكمال أعمال الربط بنجاح، بمتابعة وإشراف مباشر من رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مسعود سليمان، وهي الخطوة التي ستُسهم في استرداد نحو 150 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً كانت تُهدر عبر الحرق.

وأضافت أن هذا الإنجاز الاستراتيجي، الذي ظل متوقفاً لأكثر من 16 عاماً، يأتي ليعزز كفاءة منظومة نقل الغاز من حقول (الانتصار A/103، الإرادة، والساحل)، ويقضي نهائياً على ظاهرة الضغط الراجع (Back Pressure) التي كانت تعيق العمليات الإنتاجية وتتسبب في إيقاف بعض الحقول قسرياً.

وأشارت إلى أن العمل نُفذ بسواعد فنية متخصصة من شركتي "سرت" و"الزويتينة" وتحت إشراف إدارة الصيانة بالمؤسسة الوطنية للنفط، في برهنة عملية على قدرة الكوادر الليبية على تجاوز المعضلات الفنية المعقدة وفق أعلى المعايير العالمية.

واستقبل رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز الفرق الفنية التي أنجزت المشروع، حيث أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجهود كوادر شركتي "سرت" و"الزويتينة"، كما توجهوا بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على دعمهم المتواصل على جميع الأصعدة، والذي كان له الأثر الحاسم في تذليل العقبات وتحويل هذا المشروع المتعثر إلى واقع يدعم الاقتصاد الوطني.