تقارير: واشنطن طلبت من طهران وقف تخصيب اليورانيوم 20 عاما

طلبت الولايات المتحدة من إيران الموافقة على عدم تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما خلال محادثات جرت مطلع الأسبوع، وفقا لتقارير إعلامية أمريكية.

وقدمت واشنطن هذا المقترح إلى طهران خلال المفاوضات التي جرت في باكستان، بحسب موقع "أكسيوس" وصحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الإثنين، نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع وأشخاص على دراية بالأمر.

ويمثل هذا الطلب تحولا نحو تخفيف الموقف الأمريكي، إذ كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصر سابقا على أن تتخلى إيران عن تخصيب اليورانيوم دون تحديد إطار زمني.

في المقابل، قدمت إيران ردا بمدة أقصر، حيث ذكر "أكسيوس" أن طهران اقترحت فترة "من رقم واحد" (أي أقل من 10 سنوات)، فيما قالت "وول ستريت جورنال" إنها اقترحت بضع سنوات فقط.

كما رفضت إيران مطلبا أمريكيا يقضي بنقل اليورانيوم عالي التخصيب، الذي يعتقد أنه مخزن في أعماق منشآت نووية إيرانية، خارج البلاد، بحسب التقارير.

وانتهت المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان دون التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال ترامب إن نقطة الخلاف الأساسية كانت إصرار الولايات المتحدة على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا إطلاقا.

وأضاف ترامب، للصحفيين يوم الإثنين، أن الإيرانيين لم يوافقوا على ذلك، لكنه يعتقد أنهم سيوافقون لاحقا.

وقال: "إذا لم يوافقوا، فلا اتفاق".

وأكد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم عالي التخصيب، مضيفا أن الإيرانيين إما سيسلمون المخزونات بأنفسهم أو "سنأخذه نحن".