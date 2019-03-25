ما حقيقة تضارب الاحتلال الإسرائيلي حول الاجتياح البري لقطاع غزة؟ تراجع أم خطا؟

بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة، بعث الجيش الإسرائيلي رسالة إلى وسائل الإعلام يقول فيها إنّ قوّات برية منه "موجودة" في قطاع غزة.

لكن بعد ساعتين، أصدر الجيش "توضيحا" يُفيد بأنّه "لا يوجد جنود" في غزّة. ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، قال المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي إنّ "مشكلة تواصل داخليّة" قد حصلت!

في الأثناء، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطلاق نيران مدفعيتها وشنت مزيدا من الهجمات الجوية بعد منتصف ليل الخميس على قطاع غزة، موقعة المزيد من الشهداء والمصابين، وفي المقابل استمرار إطلاق صواريخ المقاومة على عمق المركز التجاري الإسرائيلي.