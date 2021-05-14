روسيا تُسجل 9 آلاف و462 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت روسيا 9 آلاف و462 إصابة جديدة بالفيروس التاجي "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، بارتفاع ملحوظ عن اليوم السابق (8380 إصابة)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى أربعة ملايين و 922 ألفا و901 إصابة.



وأفاد المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، في بيان اليوم الجمعة، بأن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مشيرا إلى أن 1604 من هذه الإصابات كانت بدون أعراض سريرية، وهو ما يمثل 17.0 بالمئة من المصابين الجدد.



ولفت المركز إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة تم تسجيله في العاصمة الروسية موسكو بواقع 3818 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ 739 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 648 إصابة.



وأضاف أنه تم تسجيل 393 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 60 وفاة في العاصمة موسكو، ليصل إجمالي الوفيات في روسيا إلى 115 ألفا و116 حالة وفاة.



وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد أن 9 آلاف و 756 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى أربعة ملايين و537 ألفا و634 شخصا.