نتنياهو يهاجم أوروبا في ذكرى المحرقة: فقدت التمييز بين الخير والشر

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، الدول الأوروبية، متهمًا إياها بـ"الضعف الأخلاقي" وفقدان التمييز بين ما وصفه بالخير والشر، وذلك خلال كلمة ألقاها في ذكرى "المحرقة"، بحسب وكالة "معًا" الفلسطينية.

وقال نتنياهو إن إسرائيل تمكنت من توجيه "أقسى ضربة عسكرية" للنظام الإيراني خلال العمليات الأخيرة، مدعيًا أن طهران فقدت غالبية أصولها العسكرية وأصبحت في أضعف حالاتها.

وأضاف أن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان معًا كـ"رأس حربة" لحماية المنطقة وأوروبا أيضًا، على حد تعبيره.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوج إلى أن الجيش يخوض مواجهات عسكرية واسعة منذ عامين ونصف، مؤكدًا انتشار القوات الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان والضفة الغربية، إلى جانب ساحات أخرى.

وطالب هرتسوج المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لمواجهة ما وصفه بتصاعد الكراهية ضد اليهود في العالم، محذرًا من أن "الكلمات الجوفاء" لم تعد كافية.