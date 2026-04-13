إيران ترد على تهديد ترامب بفرض حصار بحري: هل من المنطقي أن تقطع أنفك لتغيظ وجهك؟

اعتبرت إيران تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض "حصار بحري" عليها، بمثابة "حرب غير قانونية لا يمكن كسبها عبر أعمال انتقامية ضد الاقتصاد العالمي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن هذه الخطوة ستنعكس سلبًا على الولايات المتحدة نفسها.

وأضاف متسائلًا: "هل يمكن كسب حرب اختيار غير قانونية عبر انتقام ضد الاقتصاد العالمي؟ وهل من المنطقي أن تقطع أنفك لتغيظ وجهك؟".

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أعلنتا، الأحد، انتهاء جولة مفاوضات في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب، وسط تبادل الاتهامات بشأن تعثر التفاهم.

وفي وقت سابق، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدًا لاستئناف مفاوضات أوسع لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي.

وكان ترامب قد أعلن أن البحرية الأمريكية ستبدأ فرض حصار على جميع السفن التي تحاول دخول أو مغادرة مضيق هرمز، فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عزمها تنفيذ الحصار البحري اعتبارًا من صباح الإثنين.