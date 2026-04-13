كشفت بيانات ملاحية دولية، مساء اليوم الإثنين، عن نجاح ناقلة نفط تابعة لـ"أسطول الظل" الإيراني في عبور مضيق هرمز، رغم بدء سريان الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على الصادرات الإيرانية.

وأفادت منصة "Kpler" لتتبع السفن بأن الناقلة "إلبيس"، الخاضعة لعقوبات أمريكية منذ العام الماضي، تمكنت من اجتياز المضيق وهي محملة بشحنة نفطية، في تحدٍ مباشر للإجراءات الأمريكية المشددة التي دخلت حيز التنفيذ رسميًا اليوم.

وفي المقابل، رصدت تقارير ملاحية تراجع عدد من السفن الأخرى عن عبور الممر، حيث غيرت ناقلة مسجلة في بوتسوانا مسارها نحو الإمارات العربية المتحدة، فيما توقفت ناقلة ثالثة قبالة السواحل الإيرانية، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية تراجع حركة الملاحة في أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة عالميًا، مع بدء تطبيق القيود الأمريكية الجديدة.