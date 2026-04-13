ترامب: اتفاق شبه كامل مع إيران باستثناء ملف السلاح النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن بلاده توصلت إلى اتفاق مع إيران في جميع القضايا تقريبا باستثناء بند السلاح النووي، معربا عن اعتقاده بأن طهران ستوافق عليه أيضا.

وأضاف في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض: "أنا متأكد من ذلك، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، وإذا لم تقبل بذلك، فلن يكون هناك اتفاق".

وأوضح ترامب أنه يعتقد أن فريق نائبه جي دي فانس حقق تقدما جيدا في المفاوضات التي جرت في إسلام آباد.

وأكد أن الطرفين توصلا إلى تفاهم في معظم القضايا باستثناء السلاح النووي.

وأضاف أن الإيرانيين تواصلوا معهم صباح اليوم وأعربوا عن رغبتهم في التوصل إلى اتفاق، دون أن يكشف عن تفاصيل الأطراف المشاركة في تلك الاتصالات.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، اتهم ترامب إيران بـ"ابتزاز العالم" عبره، قائلا: "الإيرانيون يهددون العالم بالابتزاز، ولا يمكننا السماح بذلك".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمنع طهران من استخدام المضيق كوسيلة ضغط، مؤكدا أن لديهم جميع الوسائل اللازمة لذلك، وأن واشنطن لا تحتاج إلى دول أخرى في هذا الملف، لكنها قبلت عروض دعم من بعض الدول، دون الكشف عنها.

كما أشار إلى أن بلاده فرضت "حصارا" على الموانئ الإيرانية، مدعيا أن إيران لا تمارس أي نشاط تجاري حاليا.

وفي ختام تصريحاته، قال ترامب إن واشنطن ستنتقل بعد الملف الإيراني إلى ملف كوبا، موضحا أن "كوبا قصة مختلفة، فقد أُديرت بشكل سيئ للغاية لسنوات، وبعد إيران سننظر في هذا الملف".