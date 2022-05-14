إنبي يكشف موقفه من رحيل النيجيري إيبوكا للزمالك

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كشف شريف أبو الغيط عضو مجلس إدارة إنبي، حقيقة ما يتردد بشأن موافقة ناديه على رحيل المهاجم النيجيري جون إيبوكا، للانضمام للزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وظهر إيبوكا، في حالة تألق كبيرة، خلال الفترة الماضية مع فريقه، مما جعل الأندية تتصارع على التعاقد معه وعلى رأسها الزمالك وفيوتشر.

وقال أبو الغيط في تصريحات تلفزيونية: «إيبوكا من أفضل مهاجمي الدوري، لا توجد رغبة في رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «لا يوجد أي عرض رسمي من أي ناد داخل مصر للتعاقد مع اللاعب، كل ما يتردد مجرد كلام شفوي حدث بالفعل».

وأوضح: «النادي يبحث عن مصلحة الفريق واللاعب أيضا، ولكن لابد أن يكون هناك بديل للموافقة على رحيله».

وشدد: «مجلس الإدارة سيوافق على رحيل أي لاعب، في حالة تقديم عرض رسمي يناسب النادي وذلك بعد موافقة حلمي طولان، المدير الفني».

وأتم: «لم نتلقى أي عروض داخلية أو خارجية حتى الآن لضم إيبوكا».