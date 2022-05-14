قال المستشار الألماني "أولاف شولتس" إنه لا يرى أي تغيير في موقف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف شولتس - في تصريحات نقلتها قناة "دويتشه فيله" الألمانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت - أنه من الواضح أن روسيا لم تحقق أهداف الحرب التي تم الإعلان عنها، بما في ذلك منع توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الشرق.. وتابع قائلا إن "الناتو لم ينسحب، إلا أنه عزز قواته بالفعل في الجناح الشرقي للحلف.. وسيصبح الحلف أقوى عندما تنضم فنلندا والسويد إليه".

وتعهد شولتس بالاستمرار في فرض العقوبات على روسيا ودعم تسليم الأسلحة لأوكرانيا.

وشدد شولتس على أن فكرة بوتين "لتوسيع الإمبراطورية الروسية"، سيدفع ثمنها روسيا والعالم بأسره، مشيرا إلى تأثير الحرب على الإمدادات الغذائية العالمية التي تضر بالدول النامية بشكل خاص.