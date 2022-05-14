مقتل 5 أشخاص في غارات جوية إسرائيلية في وسط سوريا

أفاد مصدر عسكري بقتل 5 أشخاص بينهم مدني في ضربات جوية إسرائيلية في وسط سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله: "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس، مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى"، مضيفا: "أدى العدوان إلى ارتقاء خمسة شهداء بينهم مدني واحد وجرح سبعة آخرين بينهم طفلة".

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية نقلا عن بيان عسكري أن الهجوم بدأ في الساعة 20:23 بالتوقيت المحلي السوري وانطلق من اتجاه غرب بانياس. ورفض متحدث عسكري باسم الجيش الإسرائيلي التعليق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدران مناهضان للحكومة السورية إن الضربات استهدفت مخازن أسلحة تابعة لقوات موالية للرئيس بشار الأسد، ولم يوضح التلفزيون الرسمي السوري ما إذا كانت المنطقة التي قُصفت منطقة عسكرية.

وشنت إسرائيل هجمات متكررة على ما وصفته بأهداف إيرانية في سوريا، حيث انتشرت قوات مدعومة من طهران، بما في ذلك حزب الله اللبناني، على مدى العقد الماضي لدعم الرئيس بشار الأسد في الحرب السورية.