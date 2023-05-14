موسكو تعلن مقتل قائدين عسكريين روسيين على الجبهة في أوكرانيا

أعلنت موسكو، اليوم الأحد، سقوط قائدين عسكريين روسيين على الجبهة في أوكرانيا.

بدوره، أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أن بلاده لا تهاجم الأراضي الروسية، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد إنها اعترضت ودمرت ثلاثة صواريخ و25 طائرة "درونز" خلال الليل، في أحدث هجوم جوي تتعرض لها أوكرانيا منذ بداية الشهر.

وقالت القوات الجوية في بيان إن روسيا "هاجمت أوكرانيا من اتجاهات مختلفة بطائرات شاهد المسيرة الهجومية وصواريخ كاليبر من سفن في البحر الأسود وصواريخ كروز من طائرات استراتيجية من طراز تو-95".

وذكر مسئول كبير في الرئاسة الأوكرانية عبر تطبيق تيليجرام أن شخصين على الأقل أصيبا في منطقة ترنوبيل غرب البلاد.

في وقت مبكر من اليوم الأحد، دوت صفارات الإنذار الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف، ومقاطعات أوكرانية أخرى، معلنة حالة التأهب لغارات جوية في عموم أوكرانيا.

وبحسب بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، سمع دوي صفارات الإنذار الجوي في مدينة كييف، و12 مقاطعة أوكرانية أخرى، معلنة حالة التأهب لغارات جوية في عموم البلاد.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في مقاطعة سومي بأوكرانيا وخيرسون في الجزء الذي تسيطر عليه كييف.