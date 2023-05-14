الأوقاف: سعر الصك المستورد بلحوم الأضاحي 5000 جنيه والصك البلدي 8000 جنيه

قررت وزارة الأوقاف أن يكون سعر الصك المستورد بصكوك الأضاحي خمسة آلاف جنيه، وسعر الصك البلدي بها ثمانية آلاف جنيه.

وأوضحت الوزارة - وفق بيان اليوم- أنه يمكن دفع الخمسة آلاف جنيه بشأن الصك المستورد عبر الحسابات البنكية المخصصة لذلك أو البريد المصري أو خدمة فوري، أو الحصول على إيصالين قيمة كل إيصال 2500 جنيه.

وأضافت أنه يمكن لمن أراد الحصول على صك بلدي دفع الثمانية آلاف جنيه عبر الحسابات البنكية المخصصة لذلك أو البريد المصري أو خدمة فوري ، أو الحصول على إيصالين قيمة كل إيصال 4000 جنيه ، وذلك اعتبارا من الآن.

وأشارت إلى انه من يرغب أن يسهم في توفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية من خلال صكوك الإطعام فله ما يشاء من الصكوك بقيمة 300 جنيه أو 2500 جنيه أو 4000 جنيه ، أو التبرع بما يشاء من مبالغ عبر الحسابات الموضحة أدناه أو من خلال خدمة فوري.

للمشاركة في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف عبر أرقام الحسابات التالية:

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البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

‏أو من خلال خدمة فوري دهب

أو اتصل أو أرسل رسالة على الأرقام التالية: (01015711280 ــ 01146702020 ــ 01552563217 ــ 01223344789)، يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.