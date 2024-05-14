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أعلن نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي تعاقده مع أوليفيه جيرو، نجم منتخب فرنسا وميلان الإيطالي، بعقد لمدة 2025.

وأعلن النادي الأمريكي اليوم، عبر حسابه الرسمي تعاقده مع جيرو بعد نهاية عقده مع إي سي ميلان الإيطالي.

وعلق لوس أنجلوس عبر حسابه: «سيرتدي أفضل هدافي فرنسا على الإطلاق اللونين الأسود والذهبي، لدينا بطل العالم في الفريق».

وانضم جيرو إلى صفوف الفريق الملقب بالأسود والذهبي في صفقة انتقال حر حتى نهاية موسم 2025 مع وجود خيار تجديد موسم إضافي، ومن المقرر أن يبدأ النجم الفرنسي مشواره من الموسم القادم.

ويرافق أوليفيرو جيرو زميله في المنتخب الفرنسي هوجو لوريس حارس الفريق والذي انضم إلى الفريق الأمريكي مطلع العام الجاري ويستمر تعاقده حتى نهاية العام الحالي.