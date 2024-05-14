رئيس وزراء العراق: العالم أمام كارثة إنسانية جديدة في رفح بسبب تعنت الاحتلال

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، فيليب لازاريني والوفد المرافق له.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية، جرى خلال اللقاء، استعراض جهود الوكالة في إغاثة الفلسطينيين الذين يرزحون تحت القصف الوحشيّ لقوات الاحتلال، واستمرار تقديم العون رغم الاعتداءات التي طالت مقرّات الوكالة، واستشهاد عدد كبير من العاملين فيها.

وقال السوداني، إن الجهود الكبيرة التي تقدمها الوكالة هي جهود إنسانية تقدرها الشعوب قبل الحكومات، مؤكدًا استعداد الحكومة العراقية لتقديم كل الدعم والإسناد للوكالة، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وأشاد بالمواقف الشجاعة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تجاه ما يحصل من عدوان آثم ضدّ الشعب الفلسطيني.

وأعرب عن تعازيه لمن ذهبوا ضحية القصف العدواني من عمال الإغاثة العاملين بالوكالة، منوهًا أن استهداف مقرات الأونروا في غزّة هو جزء من حرب الإبادة التي ترتكب بحق الفلسطينيين.

ولفت إلى أن العالم اليوم أمام كارثة إنسانية جديدة في رفح، بسبب تعنت الاحتلال وإصراره على قتل المزيد من المدنيين.

كما جدد السوداني تأكيده على موقف العراق الثابت والمبدئي تجاه الحق الفلسطيني، محذرًا من أن معاناة الفلسطينيين ستتضاعف مع استهداف رفح، حيث لم يعد لهم مكان آمن يلجؤون له.

من جانبه، أعرب لازاريني، عن تقديره لقرار الحكومة العراقية في مواصلة تقديم المساعدة لوكالة الأونروا، مشيدًا بدور جمعية الهلال الأحمر العراقية، والدعم السياسي والمالي.

واستعرض المفوض العالم الاعتداءات التي تتعرض لها الأونروا واستهداف مقراتها، ومواجهة العديد من موظفيها في فلسطين للاعتقال والتعذيب من قبل سلطات الاحتلال، بهدف قطع هذا المنفذ المهم للمساعدة الإنسانية.