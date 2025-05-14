رسالة مؤثرة يستعرضها أسامة كمال تكشف مخاوف أصحاب المعاشات من الإيجار القديم

شدد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه «لن يُرمى أي مواطن في الشارع» نتيجة لإنهاء العلاقة الإيجارية بموجب مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى البرلمان.

جاء ذلك خلال تصريحات ببرنامج «مساء DMC » المذاع عبر فضائية «DMC»على رسالة استعرضها الإعلامي أسامة كمال من إحدى زميلاته المتقاعدات بالتلفزيون تعرب فيها عن خشيتها من الطرد من منزلها بعد انتهاء مدة السنوات الخمس في القانون، قالت فيها «أنا هترمي برا البيت يا أسامة وأنا طالعة معاش من سنتين ثلاثة، بعد 5 سنين لما يرموني حالتي الصحية هتبقى إيه، وهترمي في الشارع».

ورد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا: «لا، مش هيحصل، أنا أؤكد لك بكل ما أملك، لن نسمح كبرلمان أن يُرمى أي مواطن في الشارع، لابد من توفير بديل أو زيادة المدة الزمنية، بحيث لا يخرج المستأجر من بيته إلا على مسكن آخر».

وعلق الإعلامي أسامة كمال متسائلا عن كيفية ضمان التزام الحكومات والبرلمانات المقبلة بتنفيذ ما سيجري التوافق عليه، قائلا:« لا أعتقد أن حكومة أو برلمانا سيأتي ليجد أمامه تشريعا محكما يحقق المصلحة العامة ويفض إشكالية الكل قرفان منها ويقول لا نلغيها».

وأضاف: «نحن لا نضمن شيئا، لكن هذا الأمر مستبعد، ورأيي أننا نجتهد ونقدم قانونا محكمًا وقابلا للتطبيق يمنح الناس حقوقهم، وإذا جاء من بعدنا وقرر هدم المعبد على من فيه؛ فليتحمل هو المسئولية».