القوات المسلحة تشارك بجناح مميز في معرض ومؤتمر Waterex Expo 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية

شاركت الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بجناح مميز ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي "Waterex Expo 2025"، لتكنولوجيا البنية التحتية للمياه والصرف وأنظمة الري الحديثة، والذي أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة واسعة من المؤسسات القومية والجهات البحثية والقطاع الخاص وكبرى الشركات العاملة في هذا المجال.

واستعرضت الشركة خلال مشاركتها أبرز أنشطتها ومشروعاتها القومية بالتعاون مع عدد من الوزارات والمراكز البحثية، من بينها المركز القومي لبحوث المياه ومركز بحوث الصحراء، إلى جانب عدد من الشركات الرائدة.

وتضمن الجناح نماذج لمشروعات ضخمة مثل مشروع جنوب الوادي بتوشكى، ومشروع تنمية الدلتا الجديدة بالضبعة، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، وإنشاء السدود، وتبطين الترع، واستغلال المياه الجوفية في استصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية.

كما سلط الجناح الضوء على جهود الشركة في توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها في المشروعات المستقبلية، بما يدعم استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

وشهد المعرض على مدار أيامه تنظيم عدد من الفعاليات العلمية والندوات المتخصصة التي نظمتها الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء والاستشاريين، حيث تم استعراض الرؤية الاستراتيجية للدولة في مواجهة تحديات المياه، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة للحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها.