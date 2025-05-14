ترامب يعلن عن صفقة بقيمة 200 مليار دولار بين بوينج وقطر

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وقعت قطر، الأربعاء، اتفاقية لشراء 160 طائرة من شركة بوينح الأمريكية لصالح الخطوط الجوية القطرية.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارة ترامب لقطر.

وقال ترامب إن الصفقة تبلغ قيمتها 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة، وفقاً لشبكة سي إن إن الأمريكية.

وعلّق الرئيس الأمريكي على الصفقة، قائلا: "قيمتها أكثر من 200 مليار دولار و160 على صعيد عدد الطائرات، هذا رائع".

وأضاف ترامب موجهًا حديثه للرئيس التنفيذي لبوينج كيلي أورتبرج، الذي كان موجودًا في الغرفة عند توقيع الاتفاقية: هذا رقم قياسي يا كيلي. تهانينا لبوينج.