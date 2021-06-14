توجه إبراهيم أبو النجا، محافظ غزة، بالتحية إلى مصر رئيسًا وشعبًا وحكومة وبرلمانًا وجيشًا، على ما وصفه بالدور الكبير الذي لعبته تجاه القضية الفلسطينية، خلال الفترة الماضية.

وقال أبو النجا، في تصريحات لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على «التليفزيون المصري»، صباح الاثنين، إنه لا توجد دولة في العالم بإمكانها أن تقوم بالدور الذي تقوم به مصر، مشيرًا إلى أن العالم كله يدرك أن الأمن لا يمكن وأن يتحقق إلا عبر الرؤية المصرية.

وأضاف أنه إذا أراد العالم أن يصنع سلامًا حقيقيًا، فلا يمكن صناعة هذا السلام إلا عبر مصر، موضحًا أن الدولة المصرية يقودها اليوم رجل فهم السياسة العالمية، وأدرك أين يضع مصر.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع مصر في المكان الصحيح الذي يجب أن توضع فيه، مشيرًا إلى أن رئيس أكبر دولة في العالم، طلب منه أي يتابع الأحداث في غزة، في إشارة منه إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن.