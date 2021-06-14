استقرت أسعار الحديد وتباينت أسعار الأسمنت، في سوق الجملة خلال تعاملات اليوم الاثنين، وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:
حديد عز 14600 جنيه.
حديد بشاي 14500 جنيه.
حديد العتال 14500 جنيه.
حديد المراكبي 14300 جنيه.
حديد المصريين 14550 جنيها.
حديد العشري 14350 جنيها.
حديد مصر ستيل 14350 جنيها.
وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:
ارتفع أسمنت المسلح 3 جنيهات ليسجل 800 جنيه.
ارتفع لافارج للأسمنت "المخصوص" بنحو 5 جنيهات ليسجل 785 جنيها.
وارتفع أسمنت سيناء 8 جنيهات ليسجل 760 جنيها.
واستقر أسمنت السويس ليسجل 803 جنيهات.
وتراجع أسمنت حلوان 5 جنيهات ليسجل 820 جنيها.
وارتفع اسمنت السويدي 3 جنيهات ليسجل 800 جنيه.