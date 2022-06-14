 ساعدونا رجاء.. زيلينسكي يطالب الغرب بمزيد من الدعم: يجب أن نفعل الكثير معا لكسب الحرب - بوابة الشروق
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ساعدونا رجاء.. زيلينسكي يطالب الغرب بمزيد من الدعم: يجب أن نفعل الكثير معا لكسب الحرب

زيلينسكي
زيلينسكي
برلين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 1:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 1:04 م

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمزيد من الدعم من الغرب في الحرب ضد روسيا.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية نشرتها اليوم الثلاثاء: "يجب أن نفعل الكثير معا لكسب هذه الحرب"، مضيفا أن بلاده تحتاج على وجه الخصوص إلى المزيد من المدفعيات الحديثة، مثل قاذفات صواريخ متعددة أطول مدى وأنظمة شبيهة. وعن الجدل حول مدى الدعم المقدم من الحكومة الألمانية، قال زيلينسكي إن عمليات تسليم الأسلحة من ألمانيا "لا تزال أقل مما يمكن أن تكون".

وعندما سئل عما إذا كان يرغب في أن يستخدم المستشار الألماني أولاف شولتس، عبارة أن أوكرانيا يجب أن تفوز في هذه الحرب، بدلا من أن روسيا يجب ألا تفوز بهذه الحرب، أجاب زيلينسكي: "مهما كانت الصياغة، يموت عشرات الأفراد هنا في أوكرانيا يوميا. كيف يفترض بي أن أبقى هادئا؟ بوتين يكره فكرة الحياة الحرة والموحدة في أوروبا ونحن نعارض ذلك. لذا قولوا ما تريدون وكيفما تريدون، لكن ساعدونا، رجاء".


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