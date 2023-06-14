محكمة روسية تقضي بحبس مساعدة للناشط المعارض نافالني لمدة 7 أعوام ونصف

قضت محكمة في مدينة أوفا الروسية، اليوم الأربعاء، بحبس ليليا شانيشيفا، المساعدة السابقة للناشط المعارض اليكسي نافالني، لمدة 7 أعوام ونصف في مستعمرة عقابية.

وخلصت المحكمة في المدينة، التي تقع على بعد 1200 كيلومتر شرق موسكو، إلى إدانة شانيشيفا بتهمة تشكيل "منظمة متطرفة".

ويعتبر الغرب نافالني ومساعديه المحتجزين ضحايا للسياسات الروسية المتزايدة في القمع.

وكانت شانيشيفا تقود فريقا من أنصار نافالني في أوفا لمدة 4 أعوام حتى عام 2021، ولكنها أوقفت عملها عندما صنفت السلطات القضائية الروسية المنظمة "بالمتطرفة" وحظرتها.

وقالت كيرا يارميش المتحدثة باسم نافالني إن حكم اليوم كان قاسيا، مضيفة في تغريدة: "السجن لمدة 7.5 عام لأنك تقاتل من أجل دولتك، هذا الحكم يمثل جريمة".

ويخضع نافالني، الذي نجا من واقعة تسمم بغاز نوفيتشوك خلال عام 2020، للمحاكمة لاتهامه بالدفاع عن التطرف.