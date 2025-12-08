 الكرتي يقود تشكيل المغرب أمام السعودية في كأس العرب - بوابة الشروق
الإثنين 8 ديسمبر 2025
الكرتي يقود تشكيل المغرب أمام السعودية في كأس العرب

عمرو سليم
نشر في: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 6:39 م | آخر تحديث: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 6:40 م

أعلن طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب للمحليين، تشكيل فريقه لمواجهة السعودية على ملعب لوسيل، في ختام دور المجموعات من كأس العرب، التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية ، إذ حصدت السعودية  6 نقاط بعد تفوقه على عمان وجزر القمر في الجولتين الأولى والثانية.

ويأتي منتخب المغرب في المركز الثاني، بجدول ترتيب المجموعة الثانية بكأس العرب، بعد أن نجح في حصد 4 نقاط، بتحقيقه انتصار وتعادل بالجولتين الأولى والثانية.

وشهد التشكيل تواجد وليد الكرتي نجم بيراميدز كأساسيا مع أسود الأطلس.

وجاء التشكيل كالتالي:

 حراسة المرمى: مهدي بنعبيد

خط الدفاع: سفيان بوفتي، مروان سعدان، محمد بولوكسوت، حمزة الموساوي

خط الوسط: محمد ربيع حريمات، وليد الكرتي، أنس باش ،أمين زحزوح

خط الهجوم: طارق تيسودالي ،كريم البركاوي.


