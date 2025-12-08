الكرتي يقود تشكيل المغرب أمام السعودية في كأس العرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب للمحليين، تشكيل فريقه لمواجهة السعودية على ملعب لوسيل، في ختام دور المجموعات من كأس العرب، التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية ، إذ حصدت السعودية 6 نقاط بعد تفوقه على عمان وجزر القمر في الجولتين الأولى والثانية.

ويأتي منتخب المغرب في المركز الثاني، بجدول ترتيب المجموعة الثانية بكأس العرب، بعد أن نجح في حصد 4 نقاط، بتحقيقه انتصار وتعادل بالجولتين الأولى والثانية.

وشهد التشكيل تواجد وليد الكرتي نجم بيراميدز كأساسيا مع أسود الأطلس.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي بنعبيد

خط الدفاع: سفيان بوفتي، مروان سعدان، محمد بولوكسوت، حمزة الموساوي

خط الوسط: محمد ربيع حريمات، وليد الكرتي، أنس باش ،أمين زحزوح

خط الهجوم: طارق تيسودالي ،كريم البركاوي.