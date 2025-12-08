تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة وولفرهامبتون متذيل الدوري

أعلن البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة وولفرهامبتون، اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واعتمد أموريم على الدفع بالمدافع الشاب آيدن هيفين لتعويض غياب دي ليخت لعدم الجاهزية.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 22 نقطة، بعد الفوز في 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في مثلهم، بينما يتذيل وولفرهامبتون ترتيب الدوري برصيد نقطتين.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: لامينز

الدفاع: نصير مزراوي، هيفين، لوك شو

الوسط: ديالو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز، دالوت

الهجوم: مبيومو، كونيا، ماونت