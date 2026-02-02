إسرائيل: قضينا على مسؤول في حزب الله بجنوب لبنان

أفاد الجيش الإسرائيلي يوم الأحد بأنه "قضى" على قائد هندسي في حزب الله بجنوب لبنان.

وقالت القوات الإسرائيلية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "تم القضاء على: علي داوود عميش، الذي شغل منصب رئيس قسم في الدائرة الهندسية التابعة لحزب الله".

وأضاف المنشور: "كان علي متورطا في محاولات لإعادة تأهيل البنية التحتية لحزب الله في منطقة الدوير بجنوب لبنان، ودفع بهجمات إرهابية ضد قوات الدفاع الإسرائيلية، مما يشكل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وفي إطار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله المعمول به منذ نهاية نوفمبر 2024، كان من المقرر نزع سلاح الميليشيا الشيعية المدعومة من إيران.

وقد انتهى في نهاية ديسمبر/كانون الأول موعد نهائي رئيسي لنزع سلاح حزب الله، وهو الأمر الذي كلفت الحكومة اللبنانية الجيش بالقيام به.

وتتهم إسرائيل حزب الله بإعادة التنظيم والتسلح في انتهاك للاتفاق. ونتيجة لذلك، واصل الجيش مهاجمة جارته بشكل يومي تقريبا.

ووفقا للأرقام الحكومية اللبنانية، قتل أكثر من 300 شخص في لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 100 منهم كانوا من المدنيين.