جوارديولا عن قلة مشاركات عمر مرموش: «من أفضل المهاجمين لدي»

أشاد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بالمهاجم عمر مرموش رغم قلة مشاركاته مع الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه يستحق الحصول على وقت أكبر داخل الملعب.

وجاء تصريح جوارديولا خلال حديثه قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع مانشستر سيتي بريال مدريد مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، حيث قال:"عمر مرموش بالنسبة لي من أفضل المهاجمين. أعلم أنني أراه مهاجمًا، ولكن المهاجم الأساسي هو إيرلينغ هالاند."

وأضاف المدرب الإسباني:"أحيانًا يحصل على دقائق أقل مما يستحق. قام بأربع أو خمس انطلاقات مذهلة خلف الدفاع، ولهذا تمكن نيكو من تمرير الكرتين إليه."

ويستعد مانشستر سيتي لملاقاة ريال مدريد مساء الأربعاء في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.