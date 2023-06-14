ماك أليستر: كلوب هو السبب الرئيسي في انضمامي إلى ليفربول

كشف ألكسيس ماك أليستر نجم نادي برايتون أن يورجن كلوب مدرب ليفربول كان سبباً وراء إنضمام اللاعب إلى الريدز هذا الصيف.

وجذب ماك أليستر إهتمام أندية ليفربول ونيوكاسل وتشيلسي وتوتنهام ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد بفضل أدائه المذهل مع الأرجنتين وبرايتون.

وقد اختار ماك أليستر الإنضمام إلى ليفربول ووقع على عقد حتى عام 2028. وقال النجم الأرجنتيني في تصريحات ل " إي إس بي إن ": " لقد أتيحت لي الفرصة للتحدث مع كلوب ، لقد كان أحد أهم الأشياء لإتخاذ القرار في وقت مبكر جداً من السوق " .

وأضاف : " لقد رأيت الرغبة في التعاقد معي ومواصلة تحقيق الألقاب ، كان الأمر مهم للغاية بالنسبة لي ، تحدثنا عن كرة القدم وكيف يراها ورغبة النادي في النمو والفوز " .