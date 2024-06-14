محافظ الغربية يتابع استمرار حملات التشجير والتجميل بمراكز ومدن المحافظة

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة، في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة". وأكد المحافظ أنه تم وضع خطة لتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين الرئيسية والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة، إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء، لتصبح متنفساً طبيعياً للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة قامت بزراعة 388645 شجرة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، مشيراً إلى حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية، وعلى جانبي الطرق العامة؛ ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، وذلك لتصبح متنفساً طبيعياً للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بمتابعة ما تم زراعته في المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي تم زراعتها، والاستفادة منها، والمتابعة المستمرة لها، والحفاظ عليها ورعايتها، وزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية، والميادين، ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق، وكذا المناطق الصناعية، والاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية، واستكمال تجميل الميادين ورفع كفاءتها على مستوى المحافظة. داعياً المواطنين ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في زراعة الأشجار في الحدائق والمنازل وزيادة المسطحات الخضراء في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" للحفاظ على البيئة ومواجهة تغيرات المناخ.