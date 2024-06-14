إعلام عبري: واشنطن تعتزم فرض عقوبات على منظمة يمينية إسرائيلية

قال إعلام عبري، اليوم الجمعة، إن الخارجية الأمريكية تعتزم فرض عقوبات على منظمة "الأمر 9" اليمينية الإسرائيلية، على خلفية منع عناصرها شاحنات مساعدات من الوصول إلى قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شرسة منذ نحو 9 أشهر.

وأفاد موقع "والا" العبري بأنه من المتوقع إعلان هذه العقوبات في وقت لاحق اليوم، دون مزيد من التفاصيل.

وتأسس تنظيم "الأمر 9" مع بداية الحرب على غزة، في 7 أكتوبر الماضي؛ لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر المعابر البرية الفاصلة بين القطاع وإسرائيل، بمبادرة من الزوجين رعوت ويوسف بن حايم، وهما مستوطنان بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لوكالة الأناضول.

وتدخل المساعدات إلى قطاع غزة من معابر كرم أبو سالم، وبيت حانون، ونيتسانا (العوجة).

ويضم التنظيم نحو 5 آلاف شخص، بينهم بعض ممثلي عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، وفق تقارير إعلامية عبرية.

وذكر موقع "والا" أنه تم رصد عناصر المنظمة في أكثر من مناسبة وهم "يلقون بالمساعدات الإنسانية على الأرض ويتلفونها".

وفي الأشهر القليلة الماضية، فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية لتنفيذها هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتشمل العقوبات بشكل عام منع الدخول إلى الأراضي الأمريكية وتجميد حسابات بنكية وممتلكات.