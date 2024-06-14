تحدث الفنان صلاح عبد الله عن تفاصيل صداقته المقربة بالفنان علي الحجار، والتي بدأت في ‏الثمانينيات وتحديدًا في عام 1982.‏

وقال خلال تصريحات لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» مساء ‏الخميس، إنه أهدى المقطع الثاني من أغنية «أجمل حاجة» إلى زوجة صديقه هدى الحجار، ‏والتي كان لها تأثير كبير في حياته.‏

وأضاف أن مسلسل «ذئاب الجبل»‏‎ ‎، الذي غنى تتره الفنان علي الحجار؛ كان «نقطة تحول» في ‏مسيرته الفنية، خاصة على صعيد الدراما التلفزيونية.‏

وتابع معلقًا على أداء الحجار للأغنية: «لما علي يغني أغنية (قالوا علينا ديابة) أنا برقص، ‏وبنسى أن الأمر صعب علي صحتي»، مضيفا أنه يناديه باسم «علي أو علوة»، على أمل أن ‏يتوقف عن مناداته بلقب «أستاذ» ولكن دون فائدة.‏

من جانبه، قال الفنان علي الحجار، إن الفنان‎ ‎صلاح عبد الله أصغر منه بـ 6 أشهر ، مشددًا أن ‏التقدير بـ «المقامات وليس بالعمر».‏

وعلق «عبد الله» على ذلك قائلا إنه اكتشف فارق العمر في عيد ميلاده ، عندما دعاه لعيد ‏ميلاده، وأخبره برغبته أن يحضر عيد ميلاده الـ 65 ، قائلا: «أنا استغربت لما قال الـ 65! قلت ‏له أنت أكبر مني؟ فقال لي: أنت فاكر عشان الناس بتقولك يا عم صلاح، يبقى أنت أكبر واحد في ‏الدنيا!».‏

وأكد «عبد الله» أن الفنانين بشكل عام لا يحبون الإفصاح عن أعمارهم، مشيرًا إلى أن الجميل ‏في الفنان علي الحجار؛ أنه لا يحرج من ذلك.‏

وأعرب «الحجار» في النهاية عن فخره بمسيرته الفنية، والتي قدم خلالها أعمالًا فنية هامة، ‏وتعاون خلالها مع كبار الشعراء و الملحنين، مثل بليغ حمدي، وفؤاد حداد، وسيد مكاوي، ‏والموجي، والأبنودي، والشريعي، وأحمد فؤاد نجم، وياسر عبد الرحمن، وشقيقه الراحل أحمد ‏الحجار.‏