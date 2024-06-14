تحدث الفنان صلاح عبد الله عن تفاصيل صداقته المقربة بالفنان علي الحجار، والتي بدأت في الثمانينيات وتحديدًا في عام 1982.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، إنه أهدى المقطع الثاني من أغنية «أجمل حاجة» إلى زوجة صديقه هدى الحجار، والتي كان لها تأثير كبير في حياته.
وأضاف أن مسلسل «ذئاب الجبل» ، الذي غنى تتره الفنان علي الحجار؛ كان «نقطة تحول» في مسيرته الفنية، خاصة على صعيد الدراما التلفزيونية.
وتابع معلقًا على أداء الحجار للأغنية: «لما علي يغني أغنية (قالوا علينا ديابة) أنا برقص، وبنسى أن الأمر صعب علي صحتي»، مضيفا أنه يناديه باسم «علي أو علوة»، على أمل أن يتوقف عن مناداته بلقب «أستاذ» ولكن دون فائدة.
من جانبه، قال الفنان علي الحجار، إن الفنان صلاح عبد الله أصغر منه بـ 6 أشهر ، مشددًا أن التقدير بـ «المقامات وليس بالعمر».
وعلق «عبد الله» على ذلك قائلا إنه اكتشف فارق العمر في عيد ميلاده ، عندما دعاه لعيد ميلاده، وأخبره برغبته أن يحضر عيد ميلاده الـ 65 ، قائلا: «أنا استغربت لما قال الـ 65! قلت له أنت أكبر مني؟ فقال لي: أنت فاكر عشان الناس بتقولك يا عم صلاح، يبقى أنت أكبر واحد في الدنيا!».
وأكد «عبد الله» أن الفنانين بشكل عام لا يحبون الإفصاح عن أعمارهم، مشيرًا إلى أن الجميل في الفنان علي الحجار؛ أنه لا يحرج من ذلك.
وأعرب «الحجار» في النهاية عن فخره بمسيرته الفنية، والتي قدم خلالها أعمالًا فنية هامة، وتعاون خلالها مع كبار الشعراء و الملحنين، مثل بليغ حمدي، وفؤاد حداد، وسيد مكاوي، والموجي، والأبنودي، والشريعي، وأحمد فؤاد نجم، وياسر عبد الرحمن، وشقيقه الراحل أحمد الحجار.