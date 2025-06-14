إصابة 7 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة بيت ليف بجنوب لبنان

أصيب 7 مواطنين بجروح في الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم السبت، على بلدة بيت ليف الحدودية في جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان أن "الغارة التي شنتها مسيرة للعدو الإسرائيلي على بلدة بيت ليف قضاء بنت جبيل، أدت إلى إصابة سبعة مواطنين بجروح".

وشنت المسيرة الإسرائيلية بعد ظهر اليوم غارة مستهدفة ساحة بلدة بيت ليف الحدودية بصاروخين، والمعلومات تشير إلى وقوع إصابات"، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأطلقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية صباح اليوم باتجاه مواطن في منطقة "هورا" بين بلدتي كفركلا وديرميماس في جنوب لبنان . وألقت مسيرة إسرائيلية من جديد قنبلة صوتية في منطقة "هورا".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال تنفّذ غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.