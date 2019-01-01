موجيريني: الاتحاد الأوروبي ينسق مع الكويت في العديد من قضايا المنطقة

أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موجيريني اليوم الاحد أن الاتحاد الأوروبي ينسق مع الكويت في العديد من قضايا المنطقة.

ولفتت موجيريني، في كلمة خلال حفل افتتاح مقر لبعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت اليوم ، إلى عمل الاتحاد الأوروبي جنبا إلى جنب مع الكويت في العديد من قضايا المنطقة، فضلا عن مشاركة الاتحاد الأوروبي الكويت في رئاسة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق ومساهمتهما معا في إنقاذ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) من أزمتها المالية.

وذكرت أن الاتحاد الأوروبي والكويت كانا ولا يزالان "من بين أقوى المؤيدين للاجئين السوريين في الأردن ولبنان والأطفال في اليمن".

وأشارت إلى أن الكويت والاتحاد الأوروبي وقعا قبل أعوام قليلة اتفاقا لترتيب التعاون بين الخدمات الخارجية "والآن من خلال تأسيس وجود دبلوماسي كامل في الكويت فإننا نفتح صفحة جديدة في شراكتنا والهدف من ذلك مواصلة تعزيز حوارنا السياسي وكذلك تعاوننا الاقتصادي ولاسيما لدعم رؤية (كويت جديدة 2035)".

وبينت أن الوفد الأوروبي سيسعى إلى بناء جسور بين المجتمع الكويتي والمواطنين الأوروبيين، مشيرة إلى أن هذا الوفد يعد الثالث للاتحاد الاوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي فهناك وفدان في السعودية والإمارات.

من جانبه ، قال وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد ، في كلمته اثناء الافتتاح ، إن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي للكويت في التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والصحة والتعاون الأمني والعسكري والعديد من القطاعات.

ولفت الخالد إلى حرص الكويت على تلك الشراكة ووجود بعثة الاتحاد الأوروبي في البلاد من شأنه إتاحة المجال الأوسع والأرحب في تعزيز التعاون المشترك، مضيفا أن الكويت والاتحاد الأوروبي قطعا شوطا كبيرا في الحوار حول قضايا مثل الأمن والطاقة والتنمية الإنسانية.

وأشار الخالد إلى مذكرة التفاهم التي وقعت بين الطرفين والتي من شأنها إتاحة المجال لمشاركات أوسع بين الجانبين، مستذكرا مشاركة الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية بمؤتمرات المانحين الدولية لدعم الوضع الإنساني في سورية إضافة إلى مشاركة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي استضافته الكويت في فبراير 2018.

وذكر الشيخ صباح الخالد أن الكويت تعول على جهود الاتحاد الأوروبي في قضايا المنطقة وإحلال السلام، مشيرا إلى أن الكويت تتشارك مع الاتحاد في أفق واحد.