المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالرياض: عبثية ميليشيا الحوثي ستستمر ولن تزول

أكد المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالرياض عارف أبو حاتم أن عبثية ميليشيا الحوثي "ستستمر ولن تزول"، مشيرا إلى أن الميلشيا أهانت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار مايكل لوليسجارد ومنعته من الوصول في وقت سابق إلى الحديدة، مشددا على أن ميناء الحديدة والمياه اليمنية تقبع تحت تهديد السلاح الحوثي.

وقال أبوحاتم - في مقابلة مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأحد - : "إننا نتحاور اليوم فوق سفينة وفي عرض البحر، وهي تعد مهزلة بحق الأمم المتحدة"، مشددا في الوقت ذاته على أن ميليشيا الحوثي لن ترضخ لقانون دولي أو لأى جانب أخلاقي أو إنساني.

وأوضح أن البند العاشر من اتفاق ستوكهولم ينص على التفاوض في المياه اليمنية أو في المياه الدولية وميلشيا الحوثي رفضت ذلك.. كما أن الميليشيا تريد أن تضع موارد الموانئ الثلاثة تحت إشرافها في بنك صنعاء وليس تحت إشراف البنك المعترف به دوليا في عدن.

واعتبر أبوحاتم أن الاجتماع الثلاثي للجنة تنسيق إعادة الانتشار اليوم جاء بالتزامن مع القصف الصاروخي الحوثي لمطاحن البحر الأحمر..قائلا: "نحن لا نريد إراقة قطرة دماء واحدة لأى يمني كان" .. مؤكدا أن الميليشيا تتاجر بالمأساة الإنسانية بإشراف أممي.