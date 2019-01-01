وزير الآثار: يوم طال انتظاره وحلم مستحق أن يكون لمحفوظ متحف في حارة عشقها وكتب عنها

قال وزير الأثار، خالد العناني، إن افتتاح متحف نجيب محفوظ إنجاز حقيقي وحلم طال انتظار لسنوات طويلة.

وأضاف «العناني»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم الأحد، بمناسبة افتتاح متحف نجيب محفوظ، بتكية أبو الدهب، بحضور نجلة الأديب الراحل نجيب محفوظ، «أم كلثوم»، وعدد من السفراء والدبلوماسين والشخصيات العامة البارزة، «هذ اليوم طال انتظاره، وحلم مستحق أن يكون للأديب نجيب محفوظ، متحف في حارة عشقها وكتب عنها».

وأشار إلى أن متحف نجيب محفوظ، يُعد نموذجا رائعا لإعادة استخدام وتأهيل مبنى أثري، موضحًا أن الأصرار على أختيار هذا المكان الأثري، بتكية أبو الدهب كان وفاءًا لهذا الأديب العالمي الذي رفع اسم مصر عاليًا.

كما تقدم بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ولكل من ساهم في انجاز افتتاح المتحف.

شارك بالحضور المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، وناشر مؤلفات نجيب محفوظ، وأحمد بدير مدير عام دار الشروق، وأميرة أبو المجد، مدير النشر والعضو المنتدب لدار الشروق، وعدد من سفراء «المانيا، السعودية، بلجيكا، صربيا، السويد، البرتغال، اليابان، تشيلى والمستشار الثقافى الصينى بالقاهرة»، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ونخبة من الشخصيات العامة، والإعلامية منى الشاذلى، والروائي يوسف القعيد "مدير المتحف"، السفير عبد الرؤوف الريدى، وعدد من قيادات وزارة الثقافة المهندس، محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضارى، الدكتور فتحى عبد الوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومي للترجمة، الدكتور هشام عزمى، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، بحضور مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية ووكالات الأنباء والشبكات الإذاعية والمؤسسات الصحفية المصرية والعربية والأجنبية.