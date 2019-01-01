أعلن الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، عن تنظيم احتفالية يوم الوافدين الأولى تحت رعاية وزير التعليم العالي، يوم ٢٢ يوليو الجاري بقاعة الاحتفالات الكبرى تحت شعار "معًا في جامعه قناة السويس".

وقال الدكتور محمد علي عبد الهادي، منسق إدارة الوافدين بالجامعة، إن الاحتفالية تأتي ضمن مبادرة إدرس في مصر التي أطلقها وزير التعليم العالي بهدف جذب الوافدين للدراسة في مصر.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن من المنتظر مشاركة جميع الطلاب الوافدين بالجامعة من الدول العربية والإفريقية، لافتًا إلى توجيه الدعوة لأكثر من ٦٠ سفارة عربية وإفريقية وآسيوية للحضور.

وأضاف أن برنامج الحفل يشمل عرض مجموعة من الفيديوهات عن جامعة قناه السويس وكلياتها، وعرضًا آخر بعنوان "يوم في حياة وافد بجامعة قناه السويس"، كما يتضمن فقرة للفنون الشعبية وعرض اسكتش للوافدين يقدم كل منهم نبذه عن الدولة التي يمثلها.