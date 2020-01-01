محافظ البحيرة: الموافقة على تخصيص أراضى بالمناطق الصناعية لـ23 مشروعا

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أعلن هشام آمنة محافظ البحيرة، موافقة مجلس إدارة المناطق الصناعية على تخصيص أراضى بالمناطق الصناعية لـ23 مشروعا استثماريا، بتكلفة 680 مليون جنيه، وتوفر 1350 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة والتى تمثلت أولها بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون، وتم الموافقة على تخصيص أراضى لإقامة 13 مشروعا، بإجمالي تكاليف استثمارية 600 مليون جنيه، وتوفر 900 فرصة عمل فى مجالات (تصنيع خراطيم الكهرباء – مواسير P V C – خلط وتعبئة اسمدة ومبيدات – تغليف وتعبئة وتصدير خضار وفاكهة – تصنيع سناكس – تصنيع منتجات بلاستيك – إنتاج أسمدة عضوية).

وبالمنطقة الصناعية بحوش عيسى، تم الموافقة على تخصيص أراضى لإقامة 10 مشاريع بإجمالي تكاليف استثمارية 80 مليون جنيه وتوفر 450 فرصة عمل فى مجالات (تغليف وتعبئة المواد الغذائية – تصنيع الأعلاف – تعبئة وتغليف من البلاستيك – المناديل الورقية – تصنيع الحلويات والشيكولاتة).

جاء هذا خلال رئاسة محافظ البحيرة لاجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بالبحيرة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات بالمناطق الصناعية، وبلغت إجمالى المشروعات المخصص لها أراضى بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون 320 مشروعا، والمشروعات المخصص لها أراضى بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى 71 مشروعا.

وأكد آمنة تشجيع الاستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الاستثمارى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومى وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات للتأكد من جدية والتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم.