 فقدان شخصين وأوامر بإجلاء الآلاف جراء أمطار غزيرة في غرب اليابان - بوابة الشروق
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فقدان شخصين وأوامر بإجلاء الآلاف جراء أمطار غزيرة في غرب اليابان

طوكيو - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 6:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 6:14 ص

فُقد شخصان وصدرت أوامر بإجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم جراء هطول أمطار غزيرة على غربي اليابان اليوم الثلاثاء.   

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن عمال الإنقاذ يبحثون عن شخصين فقدا جراء انهيار أرضي ضرب منزلهما جراء الأمطار الغزيرة في مدينة هيجاشي هيروشيما، في الصباح.

وصدرت أوامر بإجلاء آلاف السكان في بلدة ميساتو ومدينة كوستو، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان نهر جونو، حسب وسائل إعلام محلية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية هطول مزيد من الأمطار الغزيرة على وسط وغربي اليابان اليوم، محذرة من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وارتفاع منسوب مياه الأنهار وهبوب رياح قوية.

ومنذ 4 يوليو، تسببت الأمطار الغزيرة في إجمالي 378 انهيارا أرضيا. ولحق دمار أو ضرر بنحو 14 ألف منزل في كيوشو وفي غرب ووسط اليابان، حسب هيئة الإطفاء وإدارة الكوارث.


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