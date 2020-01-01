الدفاع الروسية: اعتراض طائرات استطلاع نرويجية وأمريكية فوق البحرين الأسود وبارنتس

اعترضت مقاتلات القوات المسلحة الروسية، اليوم الثلاثاء، طائرات استطلاع أمريكية ونرويجية فوق بحر بارنتس والبحر الأسود.



وقال بيان المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسية: "قامت قوات الدفاع الجوي في الرابع عشر من شهر يوليو، برصد أهداف طائرة فوق بحر بارنتس والبحر الأسود، كانت تتجه نحو الحدود الروسية"، حسبما ذكرت وكالة (سبوتنيك) الروسية.



وأشار البيان إلى قيام مقاتلات قوات الدفاع الجوي التابعة للأسطول الشمالي والمنطقة العسكرية الجنوبية بالتحليق لاعتراض الطائرات والتحقق من هويتها.



وتابع البيان: "تم التحقق من هوية الأهداف الجوية التي كانت تتجه نحو الحدود الروسية، وهي طائرات استطلاع تابعة للقوات المسلحة النرويجية (فوق بحر بارنتس)، وطائرات استطلاع، وطائرات مسيرة تابعة للقوات الأمريكية (فوق البحر الأسود)".