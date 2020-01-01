 وزير البترول يتابع انفجار خط المازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية - بوابة الشروق
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وزير البترول يتابع انفجار خط المازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية


نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 6:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 6:32 م

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول، إن وزير البترول قد توجه برفقة مسؤولي الوزارة لمتابعة تطورات كسر خط المازوت، والذي أدى إلى اندلاع حريق كبير بطريق القاهرة الإسماعيلية.

وبحسب المصدر، فإنه حتى الآن لم يتم تحديد أسباب كسر الخط.

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