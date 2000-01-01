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ترامب يهنئ الرئيس البولندي بفوزه في الانتخابات

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 11:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 11:00 ص

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره البولندي أندريه دودا، لفوزه أمس الاحد بفترة ولاية ثانية في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب في تغريدة له على موقع "تويتر": "أتقدم بالتهاني لصديقي رئيس بولندا، أندريه دودا، بمناسبة إعادة انتخابه التاريخي! وأتطلع إلى مواصلة عملنا المهم سويا في الكثير من القضايا، التي تتضمن الدفاع والتجارة والطاقة وأمن الاتصالات!".

وفاز دودا المحافظ في جولة الإعادة ضد عمدة وارسو الليبرالي رافال ترزاسكوفسكي، بفارق ضئيل في الاصوات.

وكان الرئيس البولندي زار البيت الأبيض في أواخر حزيران/يونيو الماضي، قبل وقت قصير من إجراء الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في بولندا.

وخلال الزيارة، أكد الرئيسان أثناء الزيارة أن الولايات المتحدة سوف تزيد من عدد قواتها المتمركزة في بولندا. كما قال ترامب إن بعض القوات التي ستغادر ألمانيا قد يتم نقلها إلى بولندا.

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