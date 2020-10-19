صحيفة أمريكية: فايزر تثير جدلا شائكا حول الحاجة إلى جرعة ثالثة من لقاح كوفيد-19

سلطت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية الضوء على انقسام بين شركة الأدوية (فايزر) وإدارة بايدن حول الحاجة إلى جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، وقالت أن هذا الانقسام يثير جدلاً شائكًا حول مسألة الجرعات المعززة.



وأوضحت تقرير للصحيفة، اليوم الأربعاء، أن الأمر بدأ بأن أعلنت (فايزر) الأسبوع الماضي إنها ستتقدم بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للحصول على تصريح لجرعة ثالثة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد. غير أن إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) عارضتا الأمر في غضون ساعات، وأصدرتا بيانًا مشتركًا نادرًا يقول إن الجرعات المعززة ليست ضرورية في الوقت الحالي.



ومع ذلك، لم يستبعد مسؤولو الصحة الأمريكيون احتمال أن تكون هناك حاجة لجرعات معززة في وقت لاحق، ليفتحوا بذلك الطريق أمام مجموعة من التعقيدات الشائكة.



بدورهم، يسعى مسؤولو الصحة لتأكيد أنه لا يزال من المهم أن يحصل الناس على أول جرعتين إذا كانوا لم يفعلوا بعد، وأن اللقاحات فعالة للغاية. وبالإضافة إلى ذلك، يدق المدافعون عن الصحة في العالم نواقيس الخطر محذرين من أن الدول الغنية يمكن أن تبدأ في إعطاء بعض الناس جرعات ثالثة، بينما لا يزال الكثير من الفئات السكانية المعرضة للخطر في أنحاء العالم ينتظر الجرعة الأولى.



ورغم أنه قد تكون هناك حاجة في نهاية المطاف إلى إعطاء جرعات معززة، قال العديد من الخبراء إنهم يعتقدون أن إعلان شركة "فايزر" سابق لأوانه.



وقالت مونيكا غاندي، أستاذة الطب في جامعة كاليفورنيا، إنه ربما تكون هناك حاجة لجرعات معززة في غضون خمس أو حتى 10 سنوات، لكنها لا تعتقد إطلاقا أنه ستكون هناك حاجة إلى جرعات كهذه كل عام.



وأعرب خبراء آخرون عن مزيد من عدم اليقين، قائلين إنهم ببساطة ينتظرون المزيد من البيانات. ويقول الخبراء إن المقياس الرئيسي الذي ينبغي مراقبته هو ما إذا كانت هناك زيادة في أعداد الأشخاص الذين يصابون بحالات خطيرة من كوفيد-19 بعد تلقيهم التطعيم الكامل، وهو أمر لم يحدث.



وأشارت الصحيفة إلى أنه مع تباطؤ معدل التطعيم في الولايات المتحدة، وفيما لا تزال البلاد غير قادرة على تحقيق الهدف الذي أعلن عنه بايدن في ذكرى الرابع من يوليو وهو إعطاء 70 بالمائة من البالغين جرعة واحدة على الأقل، يؤكد المسؤولون أن الحديث عن احتمال الحاجة في النهاية إلى جرعات معززة لا يعني أن الحصول على أول جرعتين أمر لا قيمة له.



وفي تصريحات إعلامية أمس الثلاثاء، قال أنتوني فاوتشي، خبير الأمراض المعدية الأمريكي الكبير، "هذا لا علاقة له على الإطلاق بفعالية اللقاح"، "هذه اللقاحات عالية الفعالية للغاية".



وأضاف بأنه يجب توضيح أن الأمر يتعلق "بمدى دوام الحماية"، منوهًا إلى أن أكثر من 99 بالمائة من الأشخاص الذين يفارقون الحياة بسبب كوفيد-19 لم يحصلوا على التطعيم.



والتقى المسؤولون التنفيذيون في شركة "فايزر" بمسؤولي الصحة الأمريكيين، يوم الاثنين، لإطلاعهم على البيانات المتعلقة بالحاجة المحتملة لجرعات معززة، لكن فاوتشي أشار إلى أن القرار بشأن التوصية بإعطاء جرعات معززة ليس وشيكًا.



كما عارضت منظمة الصحة العالمية الحديث عن الجرعات المعززة، يوم الاثنين، إذ قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "تُظهر البيانات حاليًا أن التطعيم يوفر مناعة طويلة الأمد ضد "كوفيد-19" الحاد والمميت، مضيفًا "يجب أن تكون الأولوية الآن لتطعيم أولئك الذين لم يتلقوا أي جرعات أو حماية".