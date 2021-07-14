بولندا تعلن خططا لشراء دبابات أبرامز وسط تدهور العلاقات مع أمريكا

أعلنت بولندا عن خطط لشراء ما يصل إلى 250 دبابة أبرامز من إنتاج شركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز الأمريكية، في محاولة لتعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، في وقت يشهد فتور في العلاقات السياسية بين وارسو وواشنطن.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك القول اليوم الأربعاء، إن بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، خصصت 23.3 مليار زلوتي (6 مليارات دولار) لشراء دبابات وذخيرة ولحزمة لوجستية وتدريبية.

وقال نائب رئيس الوزراء ياروسلاف كاتشينسكي، إنه في حين لم يتم توقيع أي اتفاق، يمكن أن يأتي التسليم الأول في وقت مبكر ربما يكون العام المقبل.

ومنذ انهيار الشيوعية قبل أكثر من ثلاثة عقود، اعتبرت بولندا الولايات المتحدة الضامن لأمنها.

وفي العام الماضي، وافقت بولندا على شراء 32 طائرة مقاتلة من طراز إف-35 في صفقة قيمتها 4.6 مليار دولار، ورحبت بزيادة عدد الجنود الأمريكيين المتمركزين على أراضيها.

يأتي هذا الإعلان بعد أن أثارت بولندا خلافا مع حليفتها الغربية من خلال اقتراح قانون يجبر شركة ديسكفري - أحد أكبر المستثمرين الأمريكيين في البلاد - على التخلي عن وحدتها التلفزيونية البولندية.