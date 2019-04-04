سيد محمود: «الحي العربي» لأسامة علام رواية تناقش قضايا الهوية والانتماء

نظمت دار الشروق حفل توقيع رواية "الحي العربي"، للكاتب والروائي أسامة علام، مساء الثلاثاء بمبنى قنصلية في وسط البلد، بحضور مجموعة من المثقفين والكتاب والقراء.

أدار اللقاء الكاتب الصحفي سيد محمود، الذي استعرض عوالم الرواية وكيف أنها تبدأ من فكرة فانتازية لتناقش بين ثناياها قضايا واقعية.

وأضاف محمود أن ما يميز الرواية أنها محافظة على الشروط الفنية للعمل الأدبي الجيد ومنها طابع التشويق والإيثارة، وأنها لم تتورط في الفانتازيا وهى المحور الرئيسي الذي بنى عليه الكاتب روايته، لكنه استطاع أن يجعل مسار الروايه حتى نهايته مسار واقعي.

وتابع "الرواية تحمل أسئلة عديدة تخص الجيل الثاني من المغتربين العرب، وتناقش الأزمة الكبيرة المتعلقة بالهوية، بالإضافة إلى مفهوم الانتماء ومدى قدرة المجتمعات الغربية على الإندماج مع الوافدين إليها، وقدرة الوافدين على الإندماج مع بيئة وثقافة مختلفة، وأن من أهم نقاط القوة في الرواية أنها تقف على مساحة واحدة من كل تلك الأسئلة، وأختتم كلمته بضرورة أن تترجم الرواية إلى لغات أخرى.

شارك بالحضور كل من: أميرة أبو المجد مدير النشر والعضو المنتدب لدار الشروق، الروائى الدكتور محمد المنسي قنديل، الدكتورة نشوى صلاح، نادية أبو العلا، مدير العلاقات العامة بمكتبات الشروق، الروائي والقاص أحمد القرملاوي، الكاتبة الصحفية نانسي حبيب، الكاتبة هدى أبو زيد، الكاتب الصحفي إبراهيم عادل، وغيرهم.