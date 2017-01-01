حجز متهمين باستعراض القوة وحيازة أسلحة بيضاء في الإسكندرية

قررت نيابة ثانٍ المنتزه في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حجز، شخصين، عاطلين على ذمة تحريات المباحث؛ بعد ضبطهما؛ لاتهامهما باستعراض القوة، وحيازة أسلحة بيضاء، والاعتداء على فتاة، وتحريز مقاطع الفيديو المتداولة عبر "فيسبوك" لفحصها وبيان طبيعتها، وسؤال شهود عيان الواقعة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمود أبوعمرة، إخطارًا يفيد رصد مقطع فيديو مصور تم تداوله عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيام شخصين بالتعدي على إحدى الفتيات، وقيامهما بخلع ملابسهما "العلوية" وارتداء أحدهما قناعًا، وحملهما سلاحًا أبيض، وماسورة حديدية.

وبتتبع مصدر الفيديو، تم التوصل إلى مكان تصويره، وبالانتقال إليه تم تحديد هوية المتهمين، حيث تبين أنهما مقيمين في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، ولهما معلومات جنائية مُسجلة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تتبع المتهمين، وضبطهما وبحوزتهما "الماسورة، والقناع، وسلاح أبيض"، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما باستعراض القوة؛ لوجود خلافات بينهما وبين حارس أحد العقارات "محل سكن أحدهما"؛ لرفضه دفع مبالغ مالية لهما، للسماح له بتأجير الشقق السكنية للمصيفين في العقار محل عمله.

وبسؤال حارس العقار، أقر بما اعترف به المتهمين، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة ثانٍ المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.