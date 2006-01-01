حكيم يبدأ موسم الصيف الغنائي بـ«قول الله»

بدأ المطرب الشعبي حكيم، اليوم الأربعاء، المنافسة في موسم الصيف الغنائي بإطلاق أول أغانيه بطريقة الفيديو كليب وتحمل عنوان "قول الله".

الأغنية كلمات تامر حسين، ومن توزيع توما، ومنتج فني فايز عزيز، وإشراف فني جورج سمير.

وَظهر حكيم في الكليب بلوك مختلف، كما تميزت الألحان بالسرعة وعنصر البهجة في استخدام الآلات الموسيقية.

ويتوقع أن يطرح حكيم اغنية جديدة خلال الأيام المقبلة حيث انتهى من تسجيلها وتحمل عنوان "سيبو سيبو"، كلمات محي حوار، وألحان هاني فاروق، وتوزيع باسم منير، ومكساج المهندس أحمد جودة.

كما يواصل حكيم تسجيل وتصوير عدة أغاني يتوقع أن يطرحها تباعا خلال موسم الصيف الحالي.



