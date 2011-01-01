اليابان والصين تبحثان خطة طوكيو لتصريف مياه محطة فوكوشيما النووية في البحر

التقى وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، مع مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانج يي، في إندونيسيا، اليوم الجمعة، وسط الخلاف القائم بين الدولتين الجارتين، بشأن خطة طوكيو لتصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في البحر.

وعُقد الاجتماع بين يوشيماسا هاياشي ووانج يي، على هامش الاجتماعات الوزارية المتعلقة برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وتأتي المحادثات الثنائية في الوقت الذي تسعى فيه طوكيو وبكين إلى استقرار علاقتهما من خلال الحوار، وسط تبادل الانتقادات بشأن خطة اليابان لتصريف المياه المعالجة من موقع كارثة فوكوشيما إلى المحيط الهادئ في وقت ما خلال فصل الصيف.

وخلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير قدمته إلى الحكومة اليابانية، الأسبوع الماضي، إلى أن خطة تصريف المياه تتماشى مع معايير السلامة العالمية وسيكون لها "تأثير إشعاعي ضئيل على الأشخاص والبيئة".

كانت الصين قد فرضت في وقت سابق الشهر الجاري حظرا على الواردات من الغذاء من إجمالي عشر مقاطعات يابانية، بسبب مخاوف بشأن السلامة، على خلفية جهود طوكيو لتصريف المياه الملوثة نوويا، من محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية في البحر.

وفي 11 مارس 2011، ضربت موجة مد عالية (تسونامي) ناجمة عن زلزال ضخم الساحل الياباني، مما أدى إلى مقتل الآلاف وانصهار محطة فوكوشيما.

وحتى بعد مرور 12 عاما، هناك حاجة إلى الماء لتبريد المفاعلات التي تم تدميرها. ولكن بمعرفة أن طاقة التخزين محدودة، تم وضع خطط لتنقية المياه الملوثة، ثم بعد ذلك تخفيفها وتصريفها.